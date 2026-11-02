|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
02.11.2026 20:27:13
Palo Alto Networks Aktie News: Palo Alto Networks tendiert am Montagabend tiefer
Die Aktie von Palo Alto Networks gehört am Montagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Palo Alto Networks-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 1,7 Prozent auf 359,49 USD ab.
Die Palo Alto Networks-Aktie notierte um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 1,7 Prozent auf 359,49 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'566 Punkten realisiert. In der Spitze büsste die Palo Alto Networks-Aktie bis auf 354,13 USD ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 367,62 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 838'740 Palo Alto Networks-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 07.10.2026 bei 432,08 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 20,19 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 25.02.2026 bei 139,60 USD. Derzeit notiert die Palo Alto Networks-Aktie damit 157,51 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Palo Alto Networks-Aktie. Am 01.09.2026 hat Palo Alto Networks in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2026 – vorgestellt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,35 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Palo Alto Networks 0,36 USD je Aktie generiert. Umsatzseitig wurden 3.41 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Palo Alto Networks 2.54 Mrd. USD umgesetzt.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.11.2026 erfolgen.
In der Palo Alto Networks-Bilanz dürfte laut Analysten 2029 5,63 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Palo Alto Networks-Aktie
Aktien von Meta und Microsoft: Jim Cramer erklärt, warum er im KI-Rennen auf die Grossen baut
ETF Compass September-Review: Satelliten mit bis zu 47 Prozent Plus
Crash bei NVIDIA & Co.? Anleihe-Legende Jeffrey Gundlach zieht die Notbremse
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Palo Alto Networks Inc
|
20:27
|Palo Alto Networks Aktie News: Palo Alto Networks tendiert am Montagabend tiefer (finanzen.ch)
|
16:29
|Palo Alto Networks Aktie News: Palo Alto Networks verliert am Montagnachmittag (finanzen.ch)
|
16:02
|S&P 500-Papier Palo Alto Networks-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Palo Alto Networks-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
26.10.26
|S&P 500-Papier Palo Alto Networks-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Palo Alto Networks von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
|
23.10.26
|Schwacher Handel: S&P 500 zeigt sich schlussendlich schwächer (finanzen.ch)
|
23.10.26
|Handel in New York: NASDAQ 100 zum Ende des Freitagshandels im Seitwärtstrend (finanzen.ch)
|
23.10.26
|Anleger in New York halten sich zurück: S&P 500 gibt nach (finanzen.ch)
Analysen zu Palo Alto Networks Inc
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Diplomatie im Iran-Krieg: SMI schliesst stabil -- DAX beendet Handel freundlich -- US-Börsen uneins -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt gab im Montagshandel minimal nach, wogegen der deutsche Leitindex höher tendierte. Die US-Börsen zeigen sich zum Wochenstart mit verschiedenen Tendenzen. Die Börsen in Fernost wiesen am Montag unterschiedliche Vorzeichen aus.