Palo Alto Networks Aktie News: Palo Alto Networks tendiert am Montagabend tiefer

Die Palo Alto Networks-Aktie notierte um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 1,7 Prozent auf 359,49 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'566 Punkten realisiert. In der Spitze büsste die Palo Alto Networks-Aktie bis auf 354,13 USD ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 367,62 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 838'740 Palo Alto Networks-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 07.10.2026 bei 432,08 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 20,19 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 25.02.2026 bei 139,60 USD. Derzeit notiert die Palo Alto Networks-Aktie damit 157,51 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Palo Alto Networks-Aktie. Am 01.09.2026 hat Palo Alto Networks in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2026 – vorgestellt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,35 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Palo Alto Networks 0,36 USD je Aktie generiert. Umsatzseitig wurden 3.41 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Palo Alto Networks 2.54 Mrd. USD umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.11.2026 erfolgen.

In der Palo Alto Networks-Bilanz dürfte laut Analysten 2029 5,63 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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