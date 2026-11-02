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02.11.2026 16:29:00
Palo Alto Networks Aktie News: Palo Alto Networks verliert am Montagnachmittag
Die Aktie von Palo Alto Networks gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 2,4 Prozent auf 357,12 USD.
Um 16:28 Uhr ging es für die Palo Alto Networks-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 2,4 Prozent auf 357,12 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'660 Punkten steht. Die Palo Alto Networks-Aktie gab in der Spitze bis auf 354,13 USD nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 367,62 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 286'370 Palo Alto Networks-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 07.10.2026 bei 432,08 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Palo Alto Networks-Aktie somit 17,35 Prozent niedriger. Am 25.02.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 139,60 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 60,91 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Palo Alto Networks 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Palo Alto Networks liess sich am 01.09.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,35 USD. Im Vorjahresquartal hatten 0,36 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 34,45 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3.41 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 2.54 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.
Die Vorlage der Q1 2027-Finanzergebnisse wird für den 12.11.2026 terminiert.
Experten taxieren den Palo Alto Networks-Gewinn für das Jahr 2029 auf 5,63 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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Analysen zu Palo Alto Networks Inc
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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