Palo Alto Networks Aktie 18379378 / US6974351057
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02.10.2026 20:27:13
Palo Alto Networks Aktie News: Palo Alto Networks gewinnt am Abend
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagabend der Anteilsschein von Palo Alto Networks. Zuletzt wies die Palo Alto Networks-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 401,98 USD nach oben.
Die Aktie legte um 20:26 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 1,4 Prozent auf 401,98 USD zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'715 Punkten liegt. Zwischenzeitlich stieg die Palo Alto Networks-Aktie sogar auf 409,50 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 402,82 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 583'419 Palo Alto Networks-Aktien umgesetzt.
Bei einem Wert von 409,50 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.10.2026). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,87 Prozent über dem aktuellen Kurs der Palo Alto Networks-Aktie. Am 25.02.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 139,60 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Palo Alto Networks-Aktie derzeit noch 65,27 Prozent Luft nach unten.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Palo Alto Networks 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Palo Alto Networks am 01.09.2026. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,35 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,36 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 34,45 Prozent auf 3.41 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2.54 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.11.2026 erfolgen.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Palo Alto Networks einen Gewinn von 4,19 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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