Palo Alto Networks Aktie 18379378 / US6974351057
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
02.10.2026 16:29:00
Palo Alto Networks Aktie News: Palo Alto Networks legt am Freitagnachmittag zu
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Palo Alto Networks. Zuletzt stieg die Palo Alto Networks-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 1,6 Prozent auf 402,58 USD.
Um 16:28 Uhr wies die Palo Alto Networks-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 402,58 USD nach oben. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'751 Punkten tendiert. Die Palo Alto Networks-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 409,50 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 402,82 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 225'268 Palo Alto Networks-Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (409,50 USD) erklomm das Papier am 02.10.2026. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,72 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 25.02.2026 bei 139,60 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Palo Alto Networks-Aktie derzeit noch 65,32 Prozent Luft nach unten.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Palo Alto Networks 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 01.09.2026 äusserte sich Palo Alto Networks zu den Kennzahlen des am 31.07.2026 ausgelaufenen Quartals. Palo Alto Networks hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,35 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,36 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz wurden 3.41 Mrd. USD gegenüber 2.54 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Die kommende Q1 2027-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.11.2026 veröffentlicht.
Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,19 USD je Palo Alto Networks-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Palo Alto Networks-Aktie
Crash bei NVIDIA & Co.? Anleihe-Legende Jeffrey Gundlach zieht die Notbremse
Die 30 höchstbezahlten CEOs der USA
Analysten-Paukenschlag: Morgan Stanley kürt Palo Alto Networks-Aktie zum neuen Top-Pick
Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf
Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.Weiterlesen!
Nachrichten zu Palo Alto Networks Inc
|
02.10.26
|Palo Alto Networks Aktie News: Palo Alto Networks gewinnt am Abend (finanzen.ch)
|
02.10.26
|Palo Alto Networks Aktie News: Palo Alto Networks legt am Freitagnachmittag zu (finanzen.ch)
|
30.09.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 am Mittwochnachmittag mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
30.09.26
|Starker Wochentag in New York: S&P 500 verbucht Zuschläge (finanzen.ch)
|
30.09.26
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 im Plus (finanzen.ch)
|
29.09.26
|Börse New York in Grün: Börsianer lassen NASDAQ 100 mittags steigen (finanzen.ch)
|
29.09.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 zum Start stärker (finanzen.ch)
|
29.09.26
|Börse New York: S&P 500 zeigt sich zum Start schwächer (finanzen.ch)
Analysen zu Palo Alto Networks Inc
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Arbeitsmarktdaten bremsen Zinssorgen: Wall Street beendet Handel in Grün -- SMI geht mit Plus ins Wochenende -- DAX letztlich deutlich fester -- Asiens Börsen fallen schlussendlich
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt notierten mit Gewinnen. Auch die US-Börsen steuerten auf einen versöhnlichen Wochenschluss hin. An den Börsen in Asien ging es am Freitag nach unten.