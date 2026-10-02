Palo Alto Networks Aktie News: Palo Alto Networks legt am Freitagnachmittag zu

Um 16:28 Uhr wies die Palo Alto Networks-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 402,58 USD nach oben. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'751 Punkten tendiert. Die Palo Alto Networks-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 409,50 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 402,82 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 225'268 Palo Alto Networks-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (409,50 USD) erklomm das Papier am 02.10.2026. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,72 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 25.02.2026 bei 139,60 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Palo Alto Networks-Aktie derzeit noch 65,32 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Palo Alto Networks 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 01.09.2026 äusserte sich Palo Alto Networks zu den Kennzahlen des am 31.07.2026 ausgelaufenen Quartals. Palo Alto Networks hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,35 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,36 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz wurden 3.41 Mrd. USD gegenüber 2.54 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommende Q1 2027-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.11.2026 veröffentlicht.

Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,19 USD je Palo Alto Networks-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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