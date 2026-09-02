Palo Alto Networks Aktie 18379378 / US6974351057
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02.09.2026 20:27:13
Palo Alto Networks Aktie News: Bären lasten am Abend auf Palo Alto Networks
Die Aktie von Palo Alto Networks gehört am Mittwochabend zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 10,4 Prozent auf 324,58 USD.
Um 20:26 Uhr rutschte die Palo Alto Networks-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 10,4 Prozent auf 324,58 USD ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'670 Punkten realisiert. Die grössten Abgaben verzeichnete die Palo Alto Networks-Aktie bis auf 321,40 USD. Bei 347,86 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 1'638'837 Palo Alto Networks-Aktien den Besitzer.
Am 14.08.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 398,87 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 22,89 Prozent könnte die Palo Alto Networks-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 139,60 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (25.02.2026). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Palo Alto Networks-Aktie 132,51 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Am 02.06.2026 hat Palo Alto Networks in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.04.2026 – vorgestellt. Palo Alto Networks hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,22 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,36 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 3.00 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 18,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.54 Mrd. USD in den Büchern standen.
Palo Alto Networks wird die nächste Bilanz für Q1 2027 voraussichtlich am 12.11.2026 vorlegen.
Experten gehen davon aus, dass Palo Alto Networks im Jahr 2027 4,10 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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