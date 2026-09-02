Palo Alto Networks Aktie 18379378 / US6974351057
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02.09.2026 16:29:00
Palo Alto Networks Aktie News: Palo Alto Networks verliert am Nachmittag kräftig
Die Aktie von Palo Alto Networks gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Palo Alto Networks-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 8,3 Prozent im Minus bei 332,14 USD.
Die Aktionäre schickten das Papier von Palo Alto Networks nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 8,3 Prozent auf 332,14 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'671 Punkten liegt. Bei 327,33 USD markierte die Palo Alto Networks-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 347,86 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Palo Alto Networks-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 737'225 Stück gehandelt.
Bei einem Wert von 398,87 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.08.2026). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 20,09 Prozent über dem aktuellen Kurs der Palo Alto Networks-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 25.02.2026 auf bis zu 139,60 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 57,97 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Am 02.06.2026 lud Palo Alto Networks zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.04.2026 endete. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,22 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,36 USD erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Palo Alto Networks im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18,36 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3.00 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 2.54 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.11.2026 erfolgen.
Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Palo Alto Networks-Gewinn in Höhe von 4,10 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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