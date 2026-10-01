Palo Alto Networks Aktie News: Palo Alto Networks am Abend mit negativen Vorzeichen

Die Palo Alto Networks-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr mit Abschlägen von 1,8 Prozent bei 390,25 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'668 Punkten liegt. Die Palo Alto Networks-Aktie gab in der Spitze bis auf 387,35 USD nach. Mit einem Wert von 395,70 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 547'025 Palo Alto Networks-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 30.09.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 404,66 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Palo Alto Networks-Aktie damit 3,56 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 25.02.2026 bei 139,60 USD. Mit einem Kursverlust von 64,23 Prozent würde die Palo Alto Networks-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Palo Alto Networks-Aktie. Am 01.09.2026 äusserte sich Palo Alto Networks zu den Kennzahlen des am 31.07.2026 ausgelaufenen Quartals. Palo Alto Networks vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,35 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,36 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 3.41 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 34,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.54 Mrd. USD in den Büchern standen.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2027 wird am 12.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Palo Alto Networks-Aktie in Höhe von 4,19 USD im Jahr 2027 aus.

Redaktion finanzen.ch

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