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Palo Alto Networks Aktie 18379378 / US6974351057

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01.10.2026 16:29:00

Palo Alto Networks Aktie News: Palo Alto Networks am Donnerstagnachmittag mit Verlusten

Palo Alto Networks Aktie News: Palo Alto Networks am Donnerstagnachmittag mit Verlusten

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Palo Alto Networks. Der Palo Alto Networks-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,2 Prozent auf 392,50 USD.

Palo Alto Networks
327.69 CHF 1.94%
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Das Papier von Palo Alto Networks gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 1,2 Prozent auf 392,50 USD abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'636 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Palo Alto Networks-Aktie bisher bei 387,35 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 395,70 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 280'177 Palo Alto Networks-Aktien umgesetzt.

Am 30.09.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 404,66 USD. Derzeit notiert die Palo Alto Networks-Aktie damit 3,00 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 139,60 USD ab. Der aktuelle Kurs der Palo Alto Networks-Aktie ist somit 64,43 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Palo Alto Networks-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Die Zahlen des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Palo Alto Networks am 01.09.2026. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,35 USD gegenüber 0,36 USD im Vorjahresquartal verkündet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3.41 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 34,45 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Palo Alto Networks einen Umsatz von 2.54 Mrd. USD eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2027 wird am 12.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Palo Alto Networks-Aktie in Höhe von 4,19 USD im Jahr 2027 aus.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: bluebay / Shutterstock.com
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