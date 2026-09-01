Palo Alto Networks Aktie News: Palo Alto Networks am Abend im Ausverkauf

Die Palo Alto Networks-Aktie musste um 20:26 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 5,6 Prozent auf 360,65 USD abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'631 Punkten realisiert. Die Abwärtsbewegung der Palo Alto Networks-Aktie ging bis auf 357,27 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 373,68 USD. Zuletzt wechselten 877'220 Palo Alto Networks-Aktien den Besitzer.

Am 14.08.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 398,87 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 10,60 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 25.02.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 139,60 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 61,29 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Palo Alto Networks-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Die Bilanz zum am 30.04.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Palo Alto Networks am 02.06.2026. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,22 USD gegenüber 0,36 USD im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 18,36 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 3.00 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 2.54 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.11.2026 erfolgen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 3,78 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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