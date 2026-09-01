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01.09.2026 16:29:00

Palo Alto Networks Aktie News: Palo Alto Networks gibt am Dienstagnachmittag nach

Palo Alto Networks Aktie News: Palo Alto Networks gibt am Dienstagnachmittag nach

Die Aktie von Palo Alto Networks gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Palo Alto Networks-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 4,7 Prozent auf 364,01 USD ab.

Palo Alto Networks
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Die Palo Alto Networks-Aktie notierte um 16:28 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 4,7 Prozent auf 364,01 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'655 Punkten liegt. Das bisherige Tagestief markierte Palo Alto Networks-Aktie bei 362,38 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 373,68 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 333'442 Palo Alto Networks-Aktien umgesetzt.

Am 14.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 398,87 USD an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 9,58 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Palo Alto Networks-Aktie. Bei einem Wert von 139,60 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (25.02.2026). Mit einem Kursverlust von 61,65 Prozent würde die Palo Alto Networks-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Palo Alto Networks 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 02.06.2026 hat Palo Alto Networks in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.04.2026 – vorgestellt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,22 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,36 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3.00 Mrd. USD – ein Plus von 18,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Palo Alto Networks 2.54 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2027 dürfte Palo Alto Networks am 12.11.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Palo Alto Networks-Gewinn in Höhe von 3,78 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: PopTika / Shutterstock.com
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