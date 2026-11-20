Palo Alto Networks hat am 18.11.2026 die Bücher zum am 31.10.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 17.24 ARS ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 13.05 ARS je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5’210.36 Milliarden ARS vermeldet – das entspricht einem Plus von 51.68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3’435.04 Milliarden ARS in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch