Palo Alto Networks hat am 18.11.2026 das Zahlenwerk zum am 31.10.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.57 USD, nach 0.470 USD im Vorjahresvergleich.

Palo Alto Networks hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3.45 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 39.25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2.47 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch