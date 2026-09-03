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03.09.2026 06:37:00
Palo Alto Networks stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Palo Alto Networks hat am 01.09.2026 das Zahlenwerk zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 10.12 ARS ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 8.64 ARS je Aktie erwirtschaftet worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4’929.68 Milliarden ARS – ein Plus von 61.95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Palo Alto Networks 3’043.89 Milliarden ARS erwirtschaftet hatte.
Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 11.34 ARS. Im Vorjahr hatte Palo Alto Networks 34.10 ARS je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 65.65 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 16’276.50 Milliarden ARS ausgewiesen. Im Vorjahr waren 9’826.06 Milliarden ARS in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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