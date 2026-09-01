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02.09.2026 00:18:06

Palo Alto Networks Posts Q4 Loss

Palo Alto Networks
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(RTTNews) - Palo Alto Networks Inc. (PANW) on Tuesday reported a loss for the fourth quarter, as revenues grew 34%.

Net loss was $282 million or $0.35 per share, compared with net income of $254 million or $0.36 per share in the prior-year quarter. Adjusted net income rose to $853 million or $1.02 per share from $673 million or $0.95 per share last year.

Revenues for the quarter were $3.41 billion, up 34% from $2.54 billion a year earlier, as Next-Generation Security ARR surged 63% to $9.10 billion.

For the first quarter, Palo Alto Networks expects revenue of $3.30 billion to $3.31 billion, Next-Generation Security ARR of $9.54 billion to $9.56 billion and adjusted earnings per share of $0.96 to $0.98.

For fiscal year 2027, the company projects revenue of $14.10 billion to $14.20 billion, Next-Generation Security ARR of $11.075 billion to $11.175 billion, and adjusted earnings per share of $4.16 to $4.19.

Separately, Palo Alto Networks announced the acquisition of Console, an AI-native platform designed to enable agentic workflows across enterprise operations.

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