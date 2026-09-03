Palo Alto Networks hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Palo Alto Networks hat am 01.09.2026 das Zahlenwerk zum am 31.07.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0.35 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0.360 USD je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 34.45 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3.41 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 2.54 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0.400 USD, nach 1.60 USD im Vorjahresvergleich.

Umsatzseitig wurden 11.48 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahr hatte Palo Alto Networks 9.22 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch