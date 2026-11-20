Palo Alto Network lud am 18.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.10.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Palo Alto Network hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.07 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.030 CAD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz wurden 4.82 Milliarden CAD gegenüber 3.43 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch