Palo Alto Network: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Palo Alto Network hat am 01.09.2026 die Bücher zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Palo Alto Network vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0.02 CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0.020 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 36.63 Prozent auf 4.76 Milliarden CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3.49 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0.020 CAD. Im Vorjahr waren 0.100 CAD je Aktie erzielt worden.

Palo Alto Network hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 15.91 Milliarden CAD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 23.69 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 12.86 Milliarden CAD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch