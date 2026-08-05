Palms Agro Production: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Palms Agro Production hat am 03.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0.36 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 2.8 Millionen KWD. Im Vorjahreszeitraum waren 2.8 Millionen KWD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch