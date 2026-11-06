Palmer Square Capital BDC informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Palmer Square Capital BDC hat am 04.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.46 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.100 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 22.0 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 27.86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 30.4 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch