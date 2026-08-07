Palmer Square Capital BDC informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Palmer Square Capital BDC hat am 05.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0.27 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.220 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 24.0 Millionen USD, gegenüber 25.9 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 7.56 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch