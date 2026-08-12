Palma mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Palma hat am 10.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS wurde auf 4.60 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 4.37 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 563.1 Millionen JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 2.59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 548.9 Millionen JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch