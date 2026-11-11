Palisades Goldcorp stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Palisades Goldcorp lud am 09.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.13 CAD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Palisades Goldcorp ein EPS von 1.35 CAD je Aktie vermeldet.

Palisades Goldcorp hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10.7 Millionen CAD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 61.44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 27.7 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch