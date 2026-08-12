Palisade Bio: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Palisade Bio gab am 10.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0.05 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0.580 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch