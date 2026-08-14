Palestine Telecommunication öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Palestine Telecommunication hat am 12.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS lag bei 0.14 JOD. Im letzten Jahr hatte Palestine Telecommunication einen Gewinn von 0.100 JOD je Aktie eingefahren.

Das vergangene Quartal hat Palestine Telecommunication mit einem Umsatz von insgesamt 86.8 Millionen JOD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 68.9 Millionen JOD erwirtschaftet worden waren, um 26.06 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch