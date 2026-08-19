Palestine Islamic Bank öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Palestine Islamic Bank hat am 16.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.02 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0.020 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 22.1 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 19.7 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch