Palestine Insurance Company lud am 24.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.08 USD. Im Vorjahresquartal hatten 0.020 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 10.11 Prozent auf 11.7 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Palestine Insurance Company 13.1 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch