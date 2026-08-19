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19.08.2026 06:37:00
Palestine Insurance Company präsentierte Quartalsergebnisse
Palestine Insurance Company hat am 16.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.02 USD. Im Vorjahresviertel hatte Palestine Insurance Company 0.010 USD je Aktie erwirtschaftet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Palestine Insurance Company in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 47.67 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 17.1 Millionen USD im Vergleich zu 11.6 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.ch
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