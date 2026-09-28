PALEMO: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

PALEMO hat am 25.09.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.08.2026 endete.

Es stand ein EPS von 0.31 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei PALEMO noch ein Gewinn pro Aktie von 11.47 JPY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat PALEMO im vergangenen Quartal 3.48 Milliarden JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 8.23 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte PALEMO 3.79 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch