Palatin Technologies lud am 16.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Verlust je Aktie wurde auf 1.29 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Palatin Technologies ein Ergebnis je Aktie von 4.81 USD vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 95.93 Prozent auf 0.4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Palatin Technologies 8.9 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch