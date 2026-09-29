Palatin Technologies gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Palatin Technologies hat am 28.09.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Palatin Technologies hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 1.11 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -2.400 USD je Aktie gewesen.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 2.960 USD. Im Vorjahr hatten -32.150 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch