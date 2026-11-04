Palantir Technologies verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Palantir Technologies hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 02.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 219.97 ARS präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Palantir Technologies ein EPS von 81.92 ARS je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 3’469.72 Milliarden ARS in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1’569.11 Milliarden ARS umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch