Palantir Technologies stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Palantir Technologies hat am 03.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Palantir Technologies hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 192.55 ARS je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 48.81 ARS je Aktie gewesen.

Das vergangene Quartal hat Palantir Technologies mit einem Umsatz von insgesamt 2’726.92 Milliarden ARS abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1’152.97 Milliarden ARS erwirtschaftet worden waren, um 136.51 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch