Palantir Technologies hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Palantir Technologies hat am 02.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Es stand ein EPS von 0.62 CAD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Palantir Technologies noch ein Gewinn pro Aktie von 0.250 CAD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 3.24 Milliarden CAD – das entspricht einem Zuwachs von 99.12 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.63 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch