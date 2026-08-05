Palantir: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Palantir hat am 03.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.41 USD, nach 0.130 USD im Vorjahresvergleich.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 92.83 Prozent auf 1.94 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.00 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch