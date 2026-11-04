Palantir präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Palantir hat am 02.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.44 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.180 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 2.31 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.18 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch