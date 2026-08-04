Palantir Aktie 36244719 / US69608A1088
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04.08.2026 22:40:31
Palantir hebt Umsatzprognose an: KI-Boom und Iran-Verhandlungen geben Wall Street Rückenwind
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf
Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.Weiterlesen!
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04.08.26
|Börse New York in Grün: S&P 500 zum Ende des Dienstagshandels mit Zuschlägen (finanzen.ch)
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04.08.26
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 notiert zum Handelsende deutlich im Plus (finanzen.ch)
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04.08.26
|Palantir-Aktie legt kräftig zu: Gewinn wächst stärker als erwartet (finanzen.ch)
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04.08.26
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500-Börsianer greifen am Dienstagnachmittag zu (finanzen.ch)
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04.08.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 legt deutlich zu (finanzen.ch)
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04.08.26
|Palantir rides high on greed and fear — but mostly fear (Financial Times)
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04.08.26
|Pluszeichen in New York: S&P 500 mittags fester (finanzen.ch)
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04.08.26
|Freundlicher Handel: Anleger lassen NASDAQ 100 mittags steigen (finanzen.ch)
Analysen zu Palantir
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
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Palantir am 04.08.2026
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Börse aktuell - Live TickerSMI legt zu -- DAX mit neuem Rekord -- US-Börsen stärker -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich am Freitag auf grünem Terrain. Der deutsche Leitindex erklimmt neue Höchststände. Die US-Börsen verbuchen Gewinne. Die Börsen in Fernost tendierten zum Wochenschluss überwiegend im Plus.