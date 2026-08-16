Palantir Aktie 36244719 / US69608A1088
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16.08.2026 10:13:29
Palantir-Gründer Thiel steigt bei argentinischem Ölkonzern ein
Dollar einen Anteil von einem Prozent an VistaWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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12.08.26
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 verbucht zum Start des Mittwochshandels Zuschläge (finanzen.ch)
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11.08.26
|Palantir-Aktie gibt leicht nach: Zwischen starken Zahlen, ICE-Kontroverse und Karps mahnenden Worten (finanzen.ch)
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10.08.26
|S&P 500-Papier Palantir-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Palantir von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.ch)
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10.08.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 fällt zum Start (finanzen.ch)
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07.08.26
|S&P 500 aktuell: Schlussendlich Gewinne im S&P 500 (finanzen.ch)
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07.08.26
|Freundlicher Handel: NASDAQ 100 zum Ende des Freitagshandels mit Kursplus (finanzen.ch)
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07.08.26
|Aufschläge in New York: S&P 500 am Freitagnachmittag im Plus (finanzen.ch)
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07.08.26
|NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 verbucht nachmittags Gewinne (finanzen.ch)