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Palantir Aktie 36244719 / US69608A1088

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02.09.2026 12:34:00

Palantir-Chef investiert in Firma von ukrainischem Ex-Verteidigungsminister

Palantir
142.85 CHF -4.77%
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Alex Karp unterstützte Mykhailo Fedorov noch zu seiner Zeit als Verteidigungsminister der Ukraine und lieferte ihm Software im Krieg gegen Russland. Nun investiert der Palantir-Chef in das Rüstungstechnologie-Start-up des Ex-Ministers.Weiter zum vollständigen Artikel bei manager magazin online
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Der Computerbauer präsentiert heute nach US-Börsenschluss seine Quartalszahlen. Es spricht einiges dafür, dass Anleger diesen Anlass nutzen, um Kasse zu machen.

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