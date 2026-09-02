Palantir Aktie 36244719 / US69608A1088
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02.09.2026 12:34:00
Palantir-Chef investiert in Firma von ukrainischem Ex-Verteidigungsminister
Palantir-Chef in das Rüstungstechnologie-Start-up des Ex-Ministers.Weiter zum vollständigen Artikel bei manager magazin online
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Der Computerbauer präsentiert heute nach US-Börsenschluss seine Quartalszahlen. Es spricht einiges dafür, dass Anleger diesen Anlass nutzen, um Kasse zu machen.Weiterlesen!
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25.08.26
|The little-known French company trying to unseat Palantir in Europe (Financial Times)
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24.08.26
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22.08.26
|Palantir-Aktie nach starkem Quartal: Ist die hohe Bewertung nach der starken Rally noch gerechtfertigt? (finanzen.ch)
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21.08.26
|Gewinne in New York: NASDAQ 100 zum Handelsende mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
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21.08.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: Gewinne im NASDAQ 100 (finanzen.ch)
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21.08.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 mittags stärker (finanzen.ch)
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17.08.26
|S&P 500-Titel Palantir-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Palantir-Investment von vor 3 Jahren verdient (finanzen.ch)