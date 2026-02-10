NVIDIA Aktie 994529 / US67066G1040
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Mysteriöser X-Post
|
10.02.2026 11:37:00
Palantir-Aktie unter Beobachtung: Michael Burry sorgt für neue Zweifel
Investor Michael Burry ist nicht nur einer der grössten Kritiker von Börsenstar Palantir, sondern warnt offenbar auch vor einem eklatanten Kurssturz.
• Potenzielles Unterstützungsniveau bei rund 83 US-Dollar
• Aktie reagiert vorbörslich zunächst moderat auf Warnungen
"Ich arbeite an etwas $PLTR." Mit diesem überschaubaren Post auf X, begleitet von einem Chart des US-Softwareriesen Palantir, hat der bekennende Palantir-Bär Michael Burry die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer auf sich gezogen.
I am working on something $PLTR. pic.twitter.com/PPETfScTkE- Cassandra Unchained (@michaeljburry) February 10, 2026
Palantir-Aktie vor Kurseinbruch?
Zusätzliche Informationen blieb Burry unterdessen zunächst schuldig, ein Blick auf den angehängten Aktienchat lässt aber vermuten, dass der Marktexperte einen möglichen Kurseinbruch bei Palantir voraussagt. Laut Burry scheint der Chart eine Kopf-Schulter-Formation gebildet zu haben - ein Muster, das Händler häufig als Zeichen für das Ende eines Aufwärtstrends interpretieren.
Der Kopf markiert dabei das Rekordhoch der Aktie aus dem November 2025, damals war ein Anteilsschein 207,52 US-Dollar wert. Eine mögliche Nackenlinie wird bei 140 US-Dollar eingezeichnet, unterhalb dieses Kursniveaus könnte sich der Abwärtstrend verstärken. Dabei scheint Burry ein erstes Unterstützungsniveau für die Aktie bei rund 83 US-Dollar identifiziert zu haben - ein Rückgang um rund 42 Prozent zum Schlusskurs an der NASDAQ bei 142,91 US-Dollar am Montag. Die "Landing Area" markiert Burry bei rund 54 US-Dollar, damit würde die Palantir-Aktie rund 60 Prozent an Wert verlieren.
Burry als Palantir-Skeptiker bekannt
Michael Burry ist bereits seit geraumer Zeit als Palantir-Bär unterwegs. Aus einem SEC-Dokument von Ende 2025 geht hervor, dass der Investor auf fallende Kurse bei dem Softwarehersteller setzt. Zum damaligen Zeitpunkt besass er Put-Optionen im Wert von 912 Millionen US-Dollar.
Auch gegen einen weiteren KI-Profiteur, den US-Konzernriesen NVIDIA, waren in diesem Zusammenhang Shortwetten von Burry bekannt geworden. Noch vor wenigen Monaten hatte sich "The Big Short"-Investor deutlich zurückhaltender gegeben und in einem mittlerweile gelöschten X-Post geschrieben, dass man bei Marktübertreibungen manchmal am besten gar nicht erst mitspiele. Nicht mitzuspielen ist für Burry nun aber offenbar keine Option mehr.
So reagiert die Palantir-Aktie
Anleger scheinen die angekündigte Analyse von Burry zu Palantir aber zunächst weitgehend unaufgeregt zur Kenntnis zu nehmen: Vorbörslich legt die Aktie an der NASDAQ zeitweise 1,59 Prozent auf 145,18 US-Dollar zu, nachdem sie im bisherigen Jahresverlauf allerdings bereits rund 20 Prozent an Wert eingebüsst hat.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Nachrichten zu NVIDIA Corp.
|
09.02.26
|NYSE-Handel: Dow Jones beendet den Montagshandel im Plus (finanzen.ch)
|
09.02.26
|NASDAQ-Handel: NASDAQ Composite letztendlich freundlich (finanzen.ch)
|
09.02.26
|Montagshandel in New York: S&P 500 beendet den Handel in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
09.02.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 beendet den Handel mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
09.02.26
|Micron-Aktie unter Druck: Verliert der Chipkonzern NVIDIA als KI-Kunden? (finanzen.ch)
|
09.02.26
|NVIDIA Aktie News: NVIDIA präsentiert sich am Abend fester (finanzen.ch)
|
09.02.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 notiert nachmittags im Plus (finanzen.ch)
|
09.02.26
|Gute Stimmung in New York: S&P 500 notiert am Montagnachmittag im Plus (finanzen.ch)
Analysen zu Palantir
3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: KLA, Alphabet & BBVA mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ KLA
✅ Alphabet A
✅ BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI wenig bewegt -- DAX stabil -- Asiens Börsen letztlich im Plus - Nikkei mit neuem Rekord
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Dienstag ohne grosse Ausschläge. Der deutsche Leitindex kämpft um die 25'000-Punkte-Marke. Die wichtigsten asiatischen Indizes notierten am Dienstag höher.