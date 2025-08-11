Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 11’887 0.2%  SPI 16’581 0.1%  Dow 44’176 0.5%  DAX 24’090 -0.3%  Euro 0.9429 0.2%  EStoxx50 5’333 -0.3%  Gold 3’352 -1.4%  Bitcoin 97’767 1.5%  Dollar 0.8104 0.3%  Öl 66.8 0.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Novartis1200526Roche1203204Rheinmetall345850Zurich Insurance1107539Swiss Re12688156Partners Group2460882
Top News
So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Silber und Weizen am Mittag
Mercedes-Benz-Aktie schwächelt: Mercedes-Benz passt offenbar Strategie an
AMC-Aktie gibt Gas: AMC Entertainment macht weniger Verlust als erwartet
Neue Impulse am Kryptomarkt: Ausblick für den Bitcoin & Co. - darauf können Anleger gespannt sein
Ausblick: Ballard Power stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Suche...
Plus500 Depot
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Datensicherheit 11.08.2025 13:23:00

Palantir-Aktie knapp tiefer: Palantir verteidigt Polizeisoftware gegen Datenschutzkritik

Palantir-Aktie knapp tiefer: Palantir verteidigt Polizeisoftware gegen Datenschutzkritik

Nach jahrelanger Kritik wehrt sich die US-Firma Palantir gegen Vorwürfe mangelnder Datensicherheit beim umstrittenen Einsatz ihrer Datenanalyse-Software bei deutschen Polizeien.

Palantir
151.61 CHF 0.39%
Kaufen Verkaufen
"Eine Übertragung oder ein Abfluss von Daten - etwa in die USA - ist technisch ausgeschlossen", sagte ein Unternehmenssprecher der Deutschen Presse-Agentur. In Bayern, Nordrhein-Westfalen und Hessen, wo die Polizei Palantir-Programme nutzt, werde die Software "ausschliesslich" auf Servern der Polizei betrieben.

"Es besteht keinerlei Verbindung zum Internet oder zu externen Servern, so dass Daten nicht aus dem polizeilichen Hoheitsbereich gelangen können", betonte der Palantir-Sprecher. "Die vollständige Datenhoheit liegt bei der Polizei." Dort liege auch die Entscheidungsgewalt darüber, wer auf das Programm zugreifen kann.

Datenschützer sind besorgt - aus mehreren Gründen

Mit der Software namens Gotham, die in den Ländern als angepasste Version unter den Namen Hessendata, DAR und VeRA läuft, kann die Polizei grosse Mengen an Daten auswerten und Verbindungen herstellen. Eingesetzt werden darf das Programm dort bisher nur, um Straftaten zu verhindern - nicht aber, wenn es nur um Aufklärung im Nachhinein geht. Dafür waren Änderungen in den jeweiligen Landesgesetzen nötig. Das Bundesverfassungsgericht zog zudem in einem Urteil 2023 Leitplanken für die Regeln zum Einsatz ein.

Das Programm kann zwar ohnehin nur auf Daten zugreifen, die die Polizei schon gesammelt hat. Die sind bei der Polizei oft in unterschiedlichen Formaten und Datentöpfen gespeichert, was die Suche nach Verbindungen für die Beamten deutlich verlangsamt.

Zu den analysierbaren Daten gehören aber auch Informationen über Menschen, die nicht als Verdächtige geführt werden, sondern zum Beispiel als Zeugen. Allein in Bayern geht es dabei um Millionen Daten. Datenschützer sehen darin ein Problem, weil die Daten ursprünglich zu ganz anderen Zwecken erhoben worden sein können.

Datenschützer hatten in der Vergangenheit immer wieder die Sorge geäussert, Palantir könne über das Programm unbemerkt Polizeidaten zum Beispiel an US-Geheimdienste fliessen lassen. Auch an den politischen Präferenzen von Unternehmensgründer Peter Thiel, der in der Vergangenheit US-Präsident Donald Trump im Wahlkampf unterstützt hatte, entzündete sich Kritik.

Thiel sei zwar immer noch Verwaltungsratschef von Palantir, hiess es vom Unternehmen. "In das operative Tagesgeschäft ist er allerdings nicht involviert." CEO ist bei Palantir Mitgründer Alex Karp, der in der Vergangenheit Ex-US-Präsident Joe Biden finanziell im Wahlkampf unterstützt hatte.

Unternehmen geht Kritiker scharf an

Die Diskussion über den Einsatz von Gotham in Deutschland bezeichnete der Palantir-Sprecher als "vergleichsweise emotional und oft auf Basis unvollständiger oder falscher Annahmen". Man sei auch "über die Vielzahl an sogenannten "Experten" verwundert, die unsere Software scharf kritisieren, ohne sie je gesehen oder sich eingehend mit ihrer Funktionsweise beschäftigt zu haben". In der Vergangenheit hatte Palantir auf dpa-Anfragen zu seiner Software selten reagiert.

Das Unternehmen habe Kritikern aber Gesprächsangebote unterbreitet, die teils jedoch nicht angenommen worden seien, sagte ein Sprecher. Palantirs Türen stünden "nichtsdestotrotz weiterhin offen für alle Interessierten, sich selbst ein Bild von unserer Arbeit zu machen".

Palantir könne Sicherheitsbehörden helfen, auf aktuelle Bedrohungen wie Cyberkriminalität, organisierte Kriminalität oder Terrorismus schnell und effektiv zu reagieren, sagte der Sprecher. "Wenn Bedrohungen aber nicht rechtzeitig erkannt und abgewehrt werden, obwohl dazu die Möglichkeiten bestünden durch den Einsatz von sicher anzuwendender modernster Technologie - käme das dann nicht einer unterlassenen Hilfestellung gleich?"

Dobrindt prüft Einsatz, Hubig ist zurückhaltend

Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) will den Einsatz von Palantir-Software dennoch prüfen, Bundesjustizministerin Stefanie Hubig (SPD) liess zuletzt Zurückhaltung erkennen. Jüngst hatte sich die grün-schwarze Koalition in Baden-Württemberg nach internem Streit auf einen Einsatz der Software im Südwesten geeinigt. Andere Länder lehnen den Einsatz des Programms ab.

Dobrindts Ministerium betonte zwar, man werde auch mögliche Alternativen zu Palantir prüfen. Das Unternehmen selbst macht aber keinen Hehl daraus, dass sich Palantir auf seinem Feld für weitgehend konkurrenzlos hält: "Sollte man tatsächlich die Hoffnung auf Lösungen setzen, die bereits vor der ersten Zeile funktionierendem Code an Debakel wie den BER oder Stuttgart 21 erinnern, statt auf einen Anbieter zu vertrauen, der nach Aussagen zahlreicher Experten alternativlos ist und den Status "Bekannt und Bewährt" innehat?"

Die Palantir-Aktie zeigt sich am Montag an der NASDAQ vorbörslich zeitweise 0,10 Prozent tiefer bei 186,78 US-Dollar.

/fjm/DP/zb

MÜNCHEN/BERLIN (awp international)

Weitere Links:

Rüstungsaktien und Defence-ETFs: Lohnende Geldanlage oder ethisches Dilemma?
NuScale Power-Aktie: Wird NuScale das NVIDIA der Atombranche?
VINCI-Aktie: Übernahme von Cobra IS wird günstiger - VINCI muss weniger zahlen

Bildquelle: Michael Vi / Shutterstock.com,Piotr Swat / Shutterstock.com

Nachrichten zu Palantir

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Palantir

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Leonteq CEO Christian Spieler: Strategie, Zahlen & Ausblick – exklusiv im BX Morningcall

Einmal pro Monat laden Investment-Stratege François Bloch und Börsen-Experte David Kunz spannende Persönlichkeiten aus der Finanzbranche zum Interview ein.

👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Leonteq CEO Christian Spieler: Strategie, Zahlen & Ausblick – exklusiv im BX Morningcall

Inside Trading & Investment

12:11 UBS Logo UBS KeyInvest: Die Hoffnung lebt
08:59 SMI trotzt den Zoll-Problemen
08:40 Jemand muss raus – wer könnte den SMI® verlassen?
09.08.25 Logo WHS Nutzen Sie Ihre Optionen!
08.08.25 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 16.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Broadcom, Intel, Nvidia
08.08.25 Marktüberblick: Allianz und Siemens nach Zahlen gesucht
07.08.25 Julius Bär: 10.10% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (60%) auf BNP Paribas SA, UBS Group AG, ING Groep NV
06.08.25 Leonteq CEO Christian Spieler: Strategie, Zahlen & Ausblick – exklusiv im BX Morningcall
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 12’403.00 19.54 B4SSKU
Short 12’656.20 13.78 BR1SRU
Short 13’146.21 8.77 UBSIIU
SMI-Kurs: 11’886.95 11.08.2025 13:18:51
Long 11’431.53 19.87 BIYSFU
Long 11’141.13 13.39 BMYSUU
Long 10’648.97 8.67 SSPM4U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Aktien in diesem Artikel

Palantir 150.79 -0.15% Palantir

ams-OSRAM am 29.07.2025

Chart

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Die Performance der Kryptowährungen in KW 32: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Ausblick: Allianz stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Beliebte Strategie unter der Lupe: Wenn Gewinneraktien zur Gefahr werden
Bitcoin setzt Aufwärtstrend fort und nähert sich Allzeithoch
Novartis-Aktie steigt: Novartis erreicht mit Ianalumab Ziele in wichtigen Studien
BigBear.ai auf dem Weg aus dem Schatten der Branchengrössen rund um NVIDIA & Co.?
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Aktien von NVIDIA und AMD unter Druck: USA kassieren offenbar 15 Prozent bei Chip-Verkäufen nach China
Geopolitisches Umfeld im Blick: SMI im Plus -- DAX etwas schwächer -- Chinesische Börsen schliessen höher - Feiertag in Tokio

Top-Rankings

KW 32: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 32: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 32: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}