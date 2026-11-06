Paladin Energy stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Paladin Energy lud am 05.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

In Sachen EPS wurden 0.01 AUD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Paladin Energy -0.020 AUD je Aktie eingenommen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 130.9 Millionen AUD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 138.03 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Paladin Energy einen Umsatz von 55.0 Millionen AUD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch