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27.08.2026 06:37:00
Paladin Energy: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Paladin Energy hat am 26.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.020 AUD für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten -0.200 AUD je Aktie in den Büchern gestanden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 63.70 Prozent auf 449.10 Millionen AUD aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 274.35 Millionen AUD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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