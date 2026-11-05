Pal stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Pal lud am 04.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Pal hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0.30 PHP je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.050 PHP je Aktie gewesen.

Der Umsatz lag bei 46.15 Milliarden PHP – das entspricht einem Zuwachs von 8.15 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 42.67 Milliarden PHP erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch