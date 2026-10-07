PAL stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

PAL hat am 06.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.08.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 23.18 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte PAL 11.38 JPY je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite standen 60.58 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 58.36 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch