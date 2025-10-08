|
08.10.2025 06:37:00
PAL hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
PAL hat am 07.10.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 11.38 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 19.98 JPY je Aktie erzielt worden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 17.14 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 58.36 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 49.82 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.ch
Krypto-ETPs im Fokus: Regulierung, Verwahrung & Produktentwicklung | BX Swiss TV
David Kunz spricht mit Vera Claas, Geschäftsführerin von nxtAssets über die Zukunft von Krypto-ETPs. Im Fokus stehen physisch hinterlegte Bitcoin- und Ethereum-Produkte, regulatorische Rahmenbedingungen und die strategische Ausrichtung des Unternehmens. Auch geplante Produktentwicklungen und Zielgruppen kommen zur Sprache.
Themen im Video:
🔹 Die Idee hinter nxtAssets
🔹 warum physische Besicherung und Verwahrung ein echter Gamechanger für Bitcoin- und Ethereum-ETPs sind
🔹 regulatorische Vorteile im Vergleich zu internationalen Anbietern
🔹 institutionelle Investoren, Due Diligence und Vertrauen
🔹 Zukunftspläne: Baskets, neue ETPs & digitale Assets
🔹 Defi & Ethereum – das persönliche Lieblingsprojekt von Vera Claas
