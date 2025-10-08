PAL hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

PAL hat am 07.10.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 11.38 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 19.98 JPY je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 17.14 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 58.36 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 49.82 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch