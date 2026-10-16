PakPTA mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

PakPTA hat am 15.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.36 PKR gegenüber 0.060 PKR im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 9.32 Prozent auf 18.47 Milliarden PKR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 20.37 Milliarden PKR gelegen.

Redaktion finanzen.ch