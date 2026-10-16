Amazon Aktie 645156 / US0231351067
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16.10.2026 17:04:27
Paketsteuer ohne Paket: Amazon kassiert auch bei E-Mail-Gutscheinen
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Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung
Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.Weiterlesen!
Nachrichten zu Amazon
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16.10.26
|Dow Jones aktuell: Dow Jones zeigt sich schlussendlich schwächer (finanzen.ch)
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16.10.26
|Amazon Aktie News: Amazon am Abend mit Kursverlusten (finanzen.ch)
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16.10.26
|Anleger in New York halten sich zurück: So steht der Dow Jones am Nachmittag (finanzen.ch)
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16.10.26
|Amazon Aktie News: Amazon am Freitagnachmittag mit Verlusten (finanzen.ch)
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15.10.26
|Gewinne in New York: Dow Jones zum Handelsstart freundlich (finanzen.ch)
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14.10.26
|Börse New York: Dow Jones verbucht zum Ende des Mittwochshandels Verluste (finanzen.ch)
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14.10.26
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones sackt ab (finanzen.ch)
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13.10.26
|Dow Jones 30 Industrial-Wert Amazon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Amazon-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
Analysen zu Amazon
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ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?
ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.
Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
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Amazon am 16.10.2026
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Börse aktuell - Live TickerNachlassende KI-Sorgen: Dow schlussendlich leichter -- SMI geht etwas höher ins Wochenende -- DAX schliesst deutlich stärker -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt zog am Freitag moderat an. Der deutsche Leitindex präsentierte sich vor dem Wochenende klar höher. Der Dow gab im Freitagshandel nach. An den Märkten in Asien ging es am Freitag wieder aufwärts.