Pak Tobacco XD präsentierte Quartalsergebnisse

Pak Tobacco XD hat am 04.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 35.95 PKR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 31.29 PKR erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat Pak Tobacco XD im vergangenen Quartal 44.97 Milliarden PKR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 16.08 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Pak Tobacco XD 38.74 Milliarden PKR umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch