Pak ReInsur vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Pak ReInsur hat am 31.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS belief sich auf 0.91 PKR gegenüber 0.640 PKR je Aktie im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Pak ReInsur in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 9.00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 3.42 Milliarden PKR. Im Vorjahresviertel waren 3.76 Milliarden PKR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch