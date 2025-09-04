Pak ReInsur hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Pak ReInsur gab am 01.09.2025 die Zahlen für das am 30.06.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 0.64 PKR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Pak ReInsur 0.820 PKR je Aktie verdient.

Der Umsatz wurde auf 3.76 Milliarden PKR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 2.91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3.87 Milliarden PKR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch